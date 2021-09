Rinnov Dybala Juve | Cherubini | «Prendiamo un po’ di tempo…»

(Di martedì 28 settembre 2021) Il dirigente dellantusha parlato in merito alla trattativa per ilo di PauloIl direttore Federico, presente ieri a Coverciano per Inside the sport, ha parlato anche delo di contratto di Paulo. Oltre ad essersi soffermato sul suo percorso alla, il dirigente ha chiarito la situazione per il numero 10 dellantus. Queste le sue parole riprese da La Gazzetta dello Sport. «Dico solo che c’è ottimismo e serenità. Con Paulo abbiamo convenuto di prenderci un po’ di tempo, in considerazione dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sembra oramai essere verso la risoluzione la trattativa per il rinnovo di Paulo: ecco la situazione dell'argentino La Juventus ieri ha incontrato l'agente di Pauloalla Continassa: secondo meeting per discutere del rinnovo e cercare di chiudere in tempi brevi la trattativa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le parti sono vicine ma c'è ancora ...Il capo dell'area tecnica Federico Cherubini ha parlato della situazione circa il rinnovo contrattuale di Dybala dando scadenze precise.L'attaccante argentino è sempre più vicino al rinnovo del contratto. Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini ha espresso ottimismo per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala: "Dico so ...