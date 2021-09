Recovery Plan, Gentiloni: un successo se saprà generare crescita più sostenuta e sostenibile (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Per il Commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, il successo del Recovery Plan europeo si misurerà sulla capacità dell’economia europea di entrare in “un percorso di crescita più sostenuta e più sostenibile” in grado di andare oltre l’effetto di rimbalzo dopo la crisi pandemica. In occasione della riunione della Conferenza interparlamentare su “Stabilita’, coordinamento economico e governance nell’Ue”, organizzata a Lubiana, in Slovenia, Gentiloni ha anche rilevato che, “grazie allo straordinario supporto della politica di bilancio e di quella monetaria“, la crisi ha provocato “meno divergenze di quanto inizialmente temuto”. “La profondità della recessione e la velocità della ripresa rimangono comunque ancora disomogenei tra gli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Per il Commissario Ue per l’Economia, Paolo, ildeleuropeo si misurerà sulla capacità dell’economia europea di entrare in “un percorso dipiùe più” in grado di andare oltre l’effetto di rimbalzo dopo la crisi pandemica. In occasione della riunione della Conferenza interparlamentare su “Stabilita’, coordinamento economico e governance nell’Ue”, organizzata a Lubiana, in Slovenia,ha anche rilevato che, “grazie allo straordinario supporto della politica di bilancio e di quella monetaria“, la crisi ha provocato “meno divergenze di quanto inizialmente temuto”. “La profondità della recessione e la velocità della ripresa rimangono comunque ancora disomogenei tra gli ...

Advertising

fattoquotidiano : Giustizia tributaria, 41 miliardi di contenzioso e troppi conflitti di interesse: perché la riforma prevista dal Re… - zazoomblog : Recovery Plan Gentiloni: un successo se saprà generare crescita più sostenuta e sostenibile - #Recovery #Gentiloni… - nushka75 : RT @LaNotiziaTweet: L'Europa spinge il #salariominimo. Confindustria e sindacati dicono No. La riforma bandiera del #M5S sparita dal Recove… - RobertoBazzichi : RT @CCFCattaneo: 'La capacità dell’economia italiana di generare forti tassi di crescita anche dopo il 2021 non dipende né dalle riforme né… - CCFCattaneo : 'La capacità dell’economia italiana di generare forti tassi di crescita anche dopo il 2021 non dipende né dalle rif… -