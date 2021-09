Pietro Maso querela Fedez (per una sua canzone): «Lede l’onorabilità altrui» (Di martedì 28 settembre 2021) Le querele, in casa Fedez, non sono nuove. L’ultima in ordine di tempo arriva da Pietro Maso, l’uomo condannato nel 1991 per aver ucciso i genitori con l’obiettivo di acquisirne l’eredità che, oggi, si trova nelle vesti di accusatore. Il motivo del contendere è un verso della canzone No Game-Freestyle pubblicata da Fedez nel giugno scorso in cui, a un certo punto, il rapper canta: «Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso». La citazione di Maso, tornato libero nel 2015, ha spinto l’uomo a sporgere denuncia attraverso il suo avvocato Alessio Pomponi. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Le querele, in casa Fedez, non sono nuove. L’ultima in ordine di tempo arriva da Pietro Maso, l’uomo condannato nel 1991 per aver ucciso i genitori con l’obiettivo di acquisirne l’eredità che, oggi, si trova nelle vesti di accusatore. Il motivo del contendere è un verso della canzone No Game-Freestyle pubblicata da Fedez nel giugno scorso in cui, a un certo punto, il rapper canta: «Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso». La citazione di Maso, tornato libero nel 2015, ha spinto l’uomo a sporgere denuncia attraverso il suo avvocato Alessio Pomponi.

