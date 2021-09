Non è solo un problema di etichetta (Di martedì 28 settembre 2021) (di Chiara Caprio, responsabile della Comunicazione e dei Programmi di Animal Equality Italia) Una certificazione di benessere animale sull’etichetta dei prodotti acquistati al supermercato, ma senza che gli animali siano davvero rispettati. È quello che potrebbe accadere se il nuovo decreto per il Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale portato avanti dai Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute venisse approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Eppure dietro a questa certificazione il benessere animale potrebbe rivelarsi del tutto assente. Scrofe di 170 chili in gabbie di un metro quadrato e maialini a cui è stata amputata la coda: queste pratiche, non solo contrarie alla direttiva europea sulla protezione dei suini come il taglio della coda routinario ma anche crudeli e anacronistiche come le gabbie, potrebbero celarsi dietro a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) (di Chiara Caprio, responsabile della Comunicazione e dei Programmi di Animal Equality Italia) Una certificazione di benessere animale sull’dei prodotti acquistati al supermercato, ma senza che gli animali siano davvero rispettati. È quello che potrebbe accadere se il nuovo decreto per il Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale portato avanti dai Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute venisse approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Eppure dietro a questa certificazione il benessere animale potrebbe rivelarsi del tutto assente. Scrofe di 170 chili in gabbie di un metro quadrato e maialini a cui è stata amputata la coda: queste pratiche, noncontrarie alla direttiva europea sulla protezione dei suini come il taglio della coda routinario ma anche crudeli e anacronistiche come le gabbie, potrebbero celarsi dietro a ...

Advertising

Fedez : L’ho fatto solo per voi del Twitter eh. Poi non dite che non vi voglio bene ??? - lapoelkann_ : “Si ma loro…”. Non giustifica nulla. Ed i giornali che mettono la notizia come apertura sono pastori della discordi… - CarloCalenda : Non esponete mai ragioni di merito per votarvi. Solo argomenti pretestuosi per non votare gli altri. Sarei il candi… - 1395Hui : RT @Apndp: Il #Pd è allo sbando Non solo perchè ormai è avvinto come l'edera al #M5S, ma anche per la singolare atmosfera di #Roma, dove su… - Patty_451 : RT @SirDistruggere: 'Se disprezzate la Bestia non usatela adesso contro Morisi' La Bestia è quella che ha preso le foto di due minorenni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Anelka: 'Donnarumma? Spero gli abbiano detto che quest'anno fa panchina' Ma il calcio non è solo stelle". Continuando con l'argentino, ha parlato del rapporto con Pochettino e del cambio nell'ultimo match: "Messi non si dimenticherà e sarà difficile recuperare la ...

Mercato NBA, Dennis Schröder spiega il motivo degli 84 milioni rifiutati ...dal tedesco (che per non compromettere le sue possibilità di guadagno ha saltato le competizioni estive con la Germania, tra cui le Olimpiadi) costringendolo ad accettare un accordo di un solo anno a ...

Non solo Prosek, vino italiano nel mirino: a rischio i fondi Ue per l’export Il Sole 24 ORE Non è solo un problema di etichetta Una certificazione di benessere animale sull’etichetta dei prodotti acquistati al supermercato, ma senza che gli animali siano davvero rispettati. È quello che potrebbe accadere se il nuovo decreto pe ...

Covid, allarme in Romania: solo 24 terapie intensive libere Continua a preoccupare in Romania il contagio da Covid-19 e nel paese è allarme per il tasso di occupazione delle terapie intensive. Secondo la stampa locale, sono soltanto 24 ...

Ma il calciostelle". Continuando con l'argentino, ha parlato del rapporto con Pochettino e del cambio nell'ultimo match: "Messisi dimenticherà e sarà difficile recuperare la ......dal tedesco (che percompromettere le sue possibilità di guadagno ha saltato le competizioni estive con la Germania, tra cui le Olimpiadi) costringendolo ad accettare un accordo di unanno a ...Una certificazione di benessere animale sull’etichetta dei prodotti acquistati al supermercato, ma senza che gli animali siano davvero rispettati. È quello che potrebbe accadere se il nuovo decreto pe ...Continua a preoccupare in Romania il contagio da Covid-19 e nel paese è allarme per il tasso di occupazione delle terapie intensive. Secondo la stampa locale, sono soltanto 24 ...