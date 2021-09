Musetti-Kuzmanov in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021 (Di martedì 28 settembre 2021) Lorenzo Musetti oggi sfida Dimitar Kuzmanov al primo turno dell’Atp 250 di Sofia 2021, evento di scena in Bulgaria. Il classe 2002 è pronto a esordire nel torneo in cui l’anno scorso prevalse Jannik Sinner. Il sorteggio gli ha offerto un ostacolo piuttosto semplice sulla carta, ma da non sottovalutare. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa si svolgerà nella giornata odierna, martedì 28 settembre, non prima delle ore 18.00 italiane. La diretta televisiva del match sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la piattaforma SuperTennix e mediante l’applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Lorenzosfida Dimitaral primo turno dell’Atp 250 di, evento di scena in Bulgaria. Il classe 2002 è pronto a esordire nel torneo in cui l’anno scorso prevalse Jannik Sinner. Il sorteggio gli ha offerto un ostacolo piuttosto semplice sulla carta, ma da non sottovalutare. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa si svolgerà nella giornata odierna, martedì 28 settembre, non prima delle ore 18.00 italiane. Latelevisiva del match sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (201 o 204), con livedisponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la piattaforma SuperTennix e mediante l’applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà ...

Advertising

sportface2016 : #AtpSofia 2021: come e quando seguire la sfida tra #Musetti e #Kuzmanov in diretta - ATPtennis2002 : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel 2020)… - MercRF : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel 2020)… - FiorinoLuca : RT @lorenzofares: 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel 2020)… - lorenzofares : 1T degli italiani al torneo #ATP 250 di #Sofia ???? #Sinner ???? bye (al 2T un Q o Pospisil ????, battuto in finale nel… -