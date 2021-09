Manfredi (Fipav): "Soddisfatto in parte da Cts, società hanno bisogno di uno step in più" (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ho appreso la notizia della decisione del Cts sull'ampliamento del pubblico nei palazzetti con soddisfazione anche se non totale, perché vorrei, per il movimento che rappresento, qualcosa in più. Non metto a confronto la situazione dei palazzetti rispetto agli impianti all'aperto ma se andiamo ad analizzare altre situazioni al chiuso, come teatri e cinema, non sono Soddisfatto". Sono le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi all'Adnkronos commentando il parere favorevole del Cts all'ampliamento al 50% della capienza nei palazzetti dello sport e al 75% negli stadi, mentre per teatri, cinema e sale concerti capienza al 100% se all'aperto e all'80% se al chiuso. "Conosco la serietà delle società del mio movimento, so che si muovono nel pieno rispetto delle regole e della legge. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ho appreso la notizia della decisione del Cts sull'ampliamento del pubblico nei palazzetti con soddisfazione anche se non totale, perché vorrei, per il movimento che rappresento, qualcosa in più. Non metto a confronto la situazione dei palazzetti rispetto agli impianti all'aperto ma se andiamo ad analizzare altre situazioni al chiuso, come teatri e cinema, non sono". Sono le parole del presidente dellaGiuseppeall'Adnkronos commentando il parere favorevole del Cts all'ampliamento al 50% della capienza nei palazzetti dello sport e al 75% negli stadi, mentre per teatri, cinema e sale concerti capienza al 100% se all'aperto e all'80% se al chiuso. "Conosco la serietà delledel mio movimento, so che si muovono nel pieno rispetto delle regole e della legge. ...

