Lavorare nella Pubblica Amministrazione è sempre più rischioso: l’assicurazione inclusa nella tessera della Funzione Pubblica CGIL (Di martedì 28 settembre 2021) Lavorare nella Pubblica Amministrazione è sempre più rischioso: i dati della Corte dei Conti evidenziano un aumento delle azioni intentate dalla magistratura contro i dipendenti, che si sono ridotte solamente a causa della pandemia. “I dipendenti pubblici sono chiamati a rispondere, oltre che dal punto di vista disciplinare,anche dal punto di vista penale qualora siano imputati di un reato connesso con il proprio lavoro – spiega Dino Pusceddu, FP CGIL Bergamo – In caso di condotta non corretta di un lavoratore che comporti un danno economico per la Pubblica Amministrazione, lo Stato può rivalersi sul dipendente. Semplificando: se l’Ente per il quale ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021)più: i datiCorte dei Conti evidenziano un aumento delle azioni intentate dalla magistratura contro i dipendenti, che si sono ridotte solamente a causapandemia. “I dipendenti pubblici sono chiamati a rispondere, oltre che dal punto di vista disciplinare,anche dal punto di vista penale qualora siano imputati di un reato connesso con il proprio lavoro – spiega Dino Pusceddu, FPBergamo – In caso di condotta non corretta di un lavoratore che comporti un danno economico per la, lo Stato può rivalersi sul dipendente. Semplificando: se l’Ente per il quale ...

Advertising

AmiciUfficiale : Elisabetta ha già la maglia assegnata e la prof Anna Pettinelli è pronta a lavorare insieme a lei nella scuola di… - AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi è prontissimo a lavorare con LDA! Welcome nella classe di #Amici21 ?? - Itsmylifemusic1 : Il lavoro principale del mondo non è svolto dai geni. E’ svolto da gente comune, con un equilibrio nella sua vita,… - CavioniAndrea : @Enrico26659481 @BragliaA @borghi_claudio @ItalianMrWolf @KavhOctavia @valy_s Mano pesante? Le cose che ha fatto fi… - IgorV01519720 : RT @latitti74: @4everAnnina @Roby86341796 In questi giorni mi è capitato di ringraziare diverse persone che, pur essendo in regola con quan… -