Il mondo dei Pc come lo conoscete sta per finire: in arrivo i computer fotonici fino a 1000 volte più veloci (Di martedì 28 settembre 2021) Un team di scienziati ha sperimentato computer fotonici in grado di effettuare calcoli 1000 volte più veloci degli attuali pc. computer fotoniciLo sviluppo di questa meraviglia è stato guidato da Skoltech e IBM, che hanno creato un team internazionale per arrivare a creare i computer del futuro. Il gruppo di lavoro ha creato uno switch ottico molto efficiente dal punto di vista energetico ed in grado di sostituire gli storici transistor elettronici attualmente utilizzato su tutto i processori in produzione. Questa nuova generazione di computer infatti utilizza i fotoni al posto degli elettroni. Questo comporta non solo un netto risparmio energetico, ma anche una minore richiesta di raffreddamento. La velocità poi è ... Leggi su computermagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Un team di scienziati ha sperimentatoin grado di effettuare calcolipiùdegli attuali pc.Lo sviluppo di questa meraviglia è stato guidato da Skoltech e IBM, che hanno creato un team internazionale per arrivare a creare idel futuro. Il gruppo di lavoro ha creato uno switch ottico molto efficiente dal punto di vista energetico ed in grado di sostituire gli storici transistor elettronici attualmente utilizzato su tutto i processori in produzione. Questa nuova generazione diinfatti utilizza i fotoni al posto degli elettroni. Questo comporta non solo un netto risparmio energetico, ma anche una minore richiesta di raffreddamento. Latà poi è ...

Advertising

matteosalvinimi : Un dolcissimo trionfo per l’Italia: vinta la Coppa del Mondo di pasticceria ???? Dieci ore di lungo e preciso lavoro… - Agenzia_Ansa : Oltre 220 giudici donna in Afghanistan vivono nascoste nel terrore per paura di ritorsioni da parte dei talebani.… - Agenzia_Ansa : Gli italiani guidano la classifica dei cittadini più virtuosi, con solo poco più di mezzo chilo (529 grammi) di cib… - NewsPadania : RT @La7tv: #tagada Chi di social ferisce di social perisce? Nel servizio di Mariagrazia Gerina le reazioni dal mondo dei social alla notizi… - mariobbbrega : @confundustria Che iniziative verranno prese a salvaguardia degli associati ingiustamente perseguitati? -