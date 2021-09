Giletti con ‘Non è l’Arena’ su La7 di mercoledì | “Lascio la domenica | sono masochista…”

(Di martedì 28 settembre 2021) Riparte da domani, lasciando il ‘territorio’ familiare e amico dellaper passare a quello ignoto e ostile del, Massimoconsempre in prime time su La7, prodotto da Fremantle, ma con una nuova collocazione nel palinsesto settimanale. “Sarà una nuova sfida e non è mai semplice rimettersi in gioco”, è la consapevolezza che dimostra il conduttore, presentando la nuova edizione al Maxxi, il Museo delle Arti del XXI secolo a Roma. “Al, il programma durerà un’ora in meno rispetto alla precedente collocazionele e con lo stesso staff potremo lavorare più approfonditamente per le nostre inchieste specifiche, sul campo”, spiega. Passando dalla qualità del programma alla quantità dell’audience,...

ROMA, 28 SET Dopo un'estate nella quale "ho chiesto due mesi di silenzio per decidere cosa fare" Massimo Giletti con un nuovo contratto che lo lega a La7 per due anni, è pronto a tornare con Non è l'arena, ma lascia la domenica per un nuovo giorno il mercoledì, con il debutto fissato per il 29 settembre