Ferrero a Draghi: «Riaprire gli stadi al 100%» (Di martedì 28 settembre 2021) “Gliela devo chiedere una cosa io a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani: non chiediamo soldi, ma di aprire gli stadi al 100%, che devono essere la casa dei tifosi per tutta la settimana e non solo per la partita”. Lo ha detto il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervenendo a L’Aria che tira su La7. “Chiediamo la semplificazione delle concessioni e visto che abbiamo perso 1,2 miliardi e paghiamo 3,5 milioni di tasse la rateizzazione dell’Irpef”, ha aggiunto. “Andiamo al cento per cento per cinema e stadi e chiudiamo la pratica. Non possiamo stare li’ con la mano tesa a chiedere l’elemosina”, ha detto ancora Ferrero. “Cosa cambia tra 80 e 100%? Il problema dei vaccini e’ risolto, ora fateci lavorare che non abbiamo chiesto neanche i ristori, come ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “Gliela devo chiedere una cosa io a, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani: non chiediamo soldi, ma di aprire glial, che devono essere la casa dei tifosi per tutta la settimana e non solo per la partita”. Lo ha detto il presidente della Sampdoria Massimointervenendo a L’Aria che tira su La7. “Chiediamo la semplificazione delle concessioni e visto che abbiamo perso 1,2 miliardi e paghiamo 3,5 milioni di tasse la rateizzazione dell’Irpef”, ha aggiunto. “Andiamo al cento per cento per cinema ee chiudiamo la pratica. Non possiamo stare li’ con la mano tesa a chiedere l’elemosina”, ha detto ancora. “Cosa cambia tra 80 e? Il problema dei vaccini e’ risolto, ora fateci lavorare che non abbiamo chiesto neanche i ristori, come ...

Advertising

eia58 : RT @marifcinter: Ferrero: 'Gliela devo chiedere io una cosa a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani. Non vogliamo soldi ma stadi… - LeoAmbro999 : RT @marifcinter: Ferrero: 'Gliela devo chiedere io una cosa a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani. Non vogliamo soldi ma stadi… - EttoreSalvato : RT @marifcinter: Ferrero: 'Gliela devo chiedere io una cosa a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani. Non vogliamo soldi ma stadi… - farted94 : RT @marifcinter: Ferrero: 'Gliela devo chiedere io una cosa a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani. Non vogliamo soldi ma stadi… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero e l'appello a #Draghi per gli #stadi. Le parole #Samp -