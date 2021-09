È morto Roger Hunt | l’Inghilterra piange uno degli ultimi campioni del mondo del ’66 ancora in vita

Leggi su open.online

(Di martedì 28 settembre 2021) In tutta la storia del calcio,ha vinto un solo campionato del. Era il 1966 e la competizione si giocava proprio in Inghilterra. Tra i calciatori che il 30 luglio alzarono quel trofeo, c’era anche, un attaccante poi diventato il secondo miglior marcatore nella storia del Liverpool. Oggi, a 83 anni,. Ad annunciarlo è stato proprio il Liverpool, club doveha giocato per 11 anni, segnando 244 gol in campionato. In carrieraè riuscito a vincere due volte la Premier League e una volta la Fa Cup, una coppa inglese che vanta il titolo di essere la più antica competizione calcistica del. La morte di Sir, come lo hanno chiamato i tifosi dopo che la Corona lo ha ...