Di Maio non è più lui. (Di martedì 28 settembre 2021) di Marcello Veneziani. Con quell’aria da Pacchero Solitario, avanzato dalla cena precedente, Luigi Di Maio si aggira come un orfano di Stato tra i summit e le telecamere. Non evoca più lo squinternato mondo dei Cinque Stelle e l’agitata fauna dei grillini col loro populismo piazzaiolo ma è ormai un compito funzionario della Farnesina che recita Leggi su freeskipper (Di martedì 28 settembre 2021) di Marcello Veneziani. Con quell’aria da Pacchero Solitario, avanzato dalla cena precedente, Luigi Disi aggira come un orfano di Stato tra i summit e le telecamere. Non evoca più lo squinternato mondo dei Cinque Stelle e l’agitata fauna dei grillini col loro populismo piazzaiolo ma è ormai un compito funzionario della Farnesina che recita

Advertising

freeskipperIT : Di Maio non è più lui. - five_stelle : RT @5_bepi: @beatrice_tom Nn so cosa voglia tu dire. Tutta la classe politica viaggia su Audi con autista. Non tutti vengono dal basso come… - Aurelio_Mazza : @MonicaCirinna @DonnePd @pdsicilia Sapri non è in Sicilia… almeno le basi. Capisco l’alleanza con Di Maio. - gdoc70 : @brix034 Sono un maniaco dell'alimentazione????..ma cipolla e tabasco ( oltre la maio) non gliene faccio mancare ?? - megaptea : @jacopo_iacoboni Insomma, a differenza del duo amico Di Maio con Draghi: non gli ha fatto una buona impressione... -