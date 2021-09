Dal Cts via libera all'aumento degli spettatori per sport e spettacoli (Di martedì 28 settembre 2021) spettatori sempre muniti di Green pass per eventi sportivi e culturali. La capienza degli stadi può arrivare al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti al 100% se all'aperto, all'80% se al ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 settembre 2021)sempre muniti di Green pass per eventiivi e culturali. La capienzastadi può arrivare al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti al 100% se all'aperto, all'80% se al ...

Advertising

stebellentani : 'Le decisioni assunte dal CTS relativamente all'aumento delle capienze dei luoghi di spettacolo tra 75-80% sono ins… - petergomezblog : Ok del Cts all’aumento di capienze per eventi dal vivo. Per concerti all’aperto 100%, per cinema e teatri 80%. Camb… - Gazzetta_it : Svolta per il pubblico: dal Cts ok a stadi verso il 75%, palazzetti al 50% - Ary1797 : RT @Radio105: L'aumento della capienza di cinema, teatri e sale da concerto ha sollevato molte polemiche?? - SimoAmbrosetti : RT @stebellentani: 'Le decisioni assunte dal CTS relativamente all'aumento delle capienze dei luoghi di spettacolo tra 75-80% sono insuffic… -