Ciclismo, Ivan Quaranta: “Bennati l’uomo giusto come ct. Cipollini il n.1, Baroncini è pronto” (Di martedì 28 settembre 2021) Ivan Quaranta la sua gioventù l’ha un po’ bruciata. Ora insegna ai ragazzini a non scottarsi. Ivan, 46enne lombardo di Crema, negli anni ’90 è stato uno dei pochi velocisti in grado di battere il Re Leone, Mario Cipollini. Un carattere così forte che disciplinarlo era impossibile. Agli allenamenti ha spesso e volentieri preferito le discoteche. Tanto genio e molta sregolatezza: questo era il suo tratto distintivo. Oggi è papà di Samuel, diciannovenne che milita nel Team Colpack Ballan. Una volta appesa la bici al chiodo Ivan ha deciso di proseguire la sua carriera nel mondo del Ciclismo: oggi è direttore sportivo al Team Colpack, tecnico al Comitato Regionale Lombardo (settore pista) e istruttore al velodromo di Dalmine. Ivan come stai? “Sto sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)la sua gioventù l’ha un po’ bruciata. Ora insegna ai ragazzini a non scottarsi., 46enne lombardo di Crema, negli anni ’90 è stato uno dei pochi velocisti in grado di battere il Re Leone, Mario. Un carattere così forte che disciplinarlo era impossibile. Agli allenamenti ha spesso e volentieri preferito le discoteche. Tanto genio e molta sregolatezza: questo era il suo tratto distintivo. Oggi è papà di Samuel, diciannovenne che milita nel Team Colpack Ballan. Una volta appesa la bici al chiodoha deciso di proseguire la sua carriera nel mondo del: oggi è direttore sportivo al Team Colpack, tecnico al Comitato Regionale Lombardo (settore pista) e istruttore al velodromo di Dalmine.stai? “Sto sempre ...

Advertising

MMoretti24 : ?? Gli italiani vincitori del Mondiale Under 23 di ciclismo su strada: 1996 — ???? Giuliano FIGUERAS 1998 — ???? Ivan B… - stefanozana : RT @fracazzaniga: 'Fancellu è un predestinato'. Ivan Basso in una lunghissima intervista a OA Sport si sofferma sui suoi ragazzi della Eolo… - sportal_it : Ivan Basso si sbilancia per il dopo Davide Cassani - fracazzaniga : 'Fancellu è un predestinato'. Ivan Basso in una lunghissima intervista a OA Sport si sofferma sui suoi ragazzi dell… - L_Moretti_Foto : RT @LibreriaFernand: Due belle novità nel nostro settore di ciclismo: 'Il ciclismo nel sangue' di Paola Turcutto ed Elisa Cozzarini, #edic… -