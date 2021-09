TikTok non si ferma più: raggiunto 1 miliardo di utenti attivi mensili (Di lunedì 27 settembre 2021) TikTok fa parlare di sé ogni giorno che passa: per le novità che introduce, per i trend che si diffondono al suo interno, per le live, le mode, per quei talenti che nascono e si sviluppano proprio lì. Dove ogni giorno moltissimi utenti trascorrono gran parte del loro tempo con il loro smartphone. Ma quanti sono gli utenti attivi di TikTok? Oggi hanno raggiunto il miliardo. LEGGI ANCHE > Matteo Enrico mette in luce su TikTok il sottile confine tra il vero e il fake del web TikTok e il miliardo di utenti attivi Secondo quanto riportato da Reuters, TikTok ha raggiunto 1 miliardo di utenti attivi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 settembre 2021)fa parlare di sé ogni giorno che passa: per le novità che introduce, per i trend che si diffondono al suo interno, per le live, le mode, per quei talenti che nascono e si sviluppano proprio lì. Dove ogni giorno moltissimitrascorrono gran parte del loro tempo con il loro smartphone. Ma quanti sono glidi? Oggi hannoil. LEGGI ANCHE > Matteo Enrico mette in luce suil sottile confine tra il vero e il fake del webe ildiSecondo quanto riportato da Reuters,hadi...

Ultime Notizie dalla rete : TikTok non Un miliardo di persone su TikTok: i numeri della crescita Percorrendo una strada non sempre priva di insidie, TikTok è passato dall'essere una piattaforma a cui destinare video di balletti e canzoncine (in passato Musical.ly ) all'incarnare un social network globale dalla portata ...

Instagram Kids: Facebook sospende il lancio ... come già fanno YouTube e TikTok. L'iscrizione a Instagram Kids sarà possibile solo con il permesso dei genitori . Non ci saranno inserzioni pubblicitarie e verranno incluse specifiche funzionalità ...

No me impolta, no me impolta: ecco come è nata la canzone del nuovo trend virale di Tik Tok Webboh Gabriel Garko confessa: “Sono innamorato, vorrei un figlio” È passato un anno dal tanto chiacchierato coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip. Il famigerato ‘segreto di Pulcinella’ svelato in diretta televisiva, con il 49enne attore tornato a parlar ...

Un miliardo su TikTok: i numeri della crescita Il social network controllato da ByteDance non nasconde più le proprie ambizioni: gli utenti attivi sono quasi raddoppiati in un solo anno.

