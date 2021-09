SIGNAL è down a causa di difficoltà tecniche (Di lunedì 27 settembre 2021) L’app SIGNAL non è disponibile per molti utenti in tutto il mondo in questo momento. Ecco cosa ha da dire l’azienda. Nel caso in cui hai difficoltà ad accedere all’app di messaggistica istantanea incentrata sulla privacy sappi che SIGNAL non è disponibile per molti utenti in tutto il mondo. L’app di messaggistica crittografata “sta riscontrando difficoltà tecniche” e vari utenti ricevono un messaggio di errore. La società afferma che “sta lavorando duramente per ripristinare il servizio il più rapidamente possibile”. La società ha confermato lo stesso tramite un Tweet sul suo account ufficiale attribuendo il problema a una “interruzione dell’hosting” e ha affermato che stanno lavorando per ripristinare presto il servizio. Il Tweet recita “Tenete duro, gente! Il segnale è attualmente inattivo, a ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 27 settembre 2021) L’appnon è disponibile per molti utenti in tutto il mondo in questo momento. Ecco cosa ha da dire l’azienda. Nel caso in cui haiad accedere all’app di messaggistica istantanea incentrata sulla privacy sappi chenon è disponibile per molti utenti in tutto il mondo. L’app di messaggistica crittografata “sta riscontrando” e vari utenti ricevono un messaggio di errore. La società afferma che “sta lavorando duramente per ripristinare il servizio il più rapidamente possibile”. La società ha confermato lo stesso tramite un Tweet sul suo account ufficiale attribuendo il problema a una “interruzione dell’hosting” e ha affermato che stanno lavorando per ripristinare presto il servizio. Il Tweet recita “Tenete duro, gente! Il segnale è attualmente inattivo, a ...

Advertising

allertapericoli : L’app Signal non è disponibile per molti utenti in tutto il mondo in questo momento. Ecco cosa ha da dire l’azienda… - mbbelluco : RT @franzrusso: Anche #Signal accusa problemi di funzionamento a livello globale - franzrusso : Anche #Signal accusa problemi di funzionamento a livello globale -