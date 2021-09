Siderurgico di Taranto: tredici settimane di cassa integrazione per 3500 lavoratori, da oggi Operai, impiegati e quadri (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la cassa integrazione Covid ecco la cassa integrazione ordinaria. Riguarda 3500 lavoratori fra Operai, impiegati e quadri. Acciaierie d’Italia ha adottato questa misura perché se la situazione di mercato è quella di una domanda di acciaio nuovamente crescente il Siderurgico di Taranto non è tuttora adeguato a completare il ciclo produttivo con laminazione e rilavorazione. L'articolo Siderurgico di Taranto: tredici settimane di cassa integrazione per 3500 lavoratori, da oggi <small class="subtitle">Operai, ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo laCovid ecco laordinaria. Riguardafra. Acciaierie d’Italia ha adottato questa misura perché se la situazione di mercato è quella di una domanda di acciaio nuovamente crescente ildinon è tuttora adeguato a completare il ciclo produttivo con laminazione e rilavorazione. L'articolodidiper, da , ...

Advertising

jungle1970 : Mentre a Taranto si demonizza #AcciaieriedItalia ex ILVA, a Bari si scelgono e istruiscono i 'Supertecnici' del fut… - AnsaPuglia : Ex Ilva: volto 15enne morto tumore in murale palazzo Taranto. Realizzato da Jorit sopra messaggio contro emissioni… - biomillarte : A Taranto in 9 anni sono morte 1020 persone in più rispetto al numero atteso nei quartieri vicino il siderurgico.… -