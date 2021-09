Serie A, Enrico Preziosi smentisce: “non comprerò la Salernitana” (Di lunedì 27 settembre 2021) La nuova proprietà del Genoa si è presentata con un pareggio in campionato contro l’Hellas Verona. E’ finita l’era Preziosi, il nome dell’ex presidente rossoblu è circolato per la Salernitana. “La Salernitana? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no”. Sono le dichiarazioni a Radio Rai su un suo possibile acquisto della Salernitana circolate nei giorni scorsi. “I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro del Genoa è blindato”. Preziosi rimarrà comunque legato al Genoa. “Chi ha comprato il 100% della società ha il diritto di decidere, i proprietari decideranno ma ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) La nuova proprietà del Genoa si è presentata con un pareggio in campionato contro l’Hellas Verona. E’ finita l’era, il nome dell’ex presidente rossoblu è circolato per la. “La? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no”. Sono le dichiarazioni a Radio Rai su un suo possibile acquisto dellacircolate nei giorni scorsi. “I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro del Genoa è blindato”.rimarrà comunque legato al Genoa. “Chi ha comprato il 100% della società ha il diritto di decidere, i proprietari decideranno ma ...

Advertising

enrico_tirotta : I libri e le serie TV che ti entrano nel cuore, di tanto in tanto, ti mancano come fossero vecchi cari amici. In a… - sportface2016 : #Genoa, Enrico #Preziosi assicura: 'Il futuro del club è blindato. Ho ricevuto diverse telefonate ma non farò più n… - enrico_gasta : RT @gippu1: Storico: Per la PRIMA volta in serie A, in un derby di Roma nessuno dei titolari è nato nella provincia di Roma. - djpaul_incazza : @Enrico__Costa @GuidoCrosetto Ok, assolve ma contano anche le motivazioni. Scolpita... salvo diversa eventuale pro… - WenZhouLove82 : @CabiriaMinerva Natalie Dormer è BELLISSIMA. Già da quando aveva fatto Anna Bolein nella serie dedicata ad Enrico… -