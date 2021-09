Rilancio lontano dalla Juventus | scambio a gennaio e Inter KO

(Di lunedì 27 settembre 2021) Aaron Ramsey sta vivendo una stagione da comprimario mentre in Premier League crescono le voci su un suo ritorno. Nuova ipotesi diPoco più di 100 minuti raccolti fin… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rilancio lontano

Nova News

...fatto parlare deldella Lancia Ypsilon . L'attuale modello rimarrà a listino per altri due anni e mezzo abbondanti, sino ad inizio 2024. Un record dato che l'auto è nata nell'ormai...Per reclamare attenzione e un piano diieri mattina c'è stata anche un'azione da parte di ... L'inverno, ormai, non èed è facile prevedere che presto le sue stanze scalcinate ...Roma, 27 set (Adnkronos) - “Io sono lontanissimo dai pronostici e guardo alla realtà. Nei prossimi mesi abbiamo sfide importantissime: la legge di ...L'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi ha dedicato parole importanti ad Arturo Vidal: 'Può essere un'ottima opzione per questa Inter' ...