Omicidio suicidio a Castel Sant’Elia (Di lunedì 27 settembre 2021) , presso il lago di Bolsena nel Viterbese. Sabato sera intorno alle 20,30 un uomo di 65 anni ha ucciso con un colpo di fucile da caccia la moglie di 57 anni sotto gli occhi della figlia. A lanciare l’allarme presso i carabinieri è stata la ragazza che con una drammatica telefonata ha descritto la scena (agghiacciante avvenuta all’esterno della casa di campagna in cui viveva con la madre). L’uomo, Ciriaco Pigliaru, origini sarde, era giunto a Castel Sant’Elia da bambino e insieme al padre e al fratello, aveva messo su un allevamento di pecore: aveva conosciuto e sposato Anna Cupelloni, di Nepi, e avuto due figlie, Valentina, 31 anni, laureata in economia e commercio, e Valeria, 27, ingegnere. Quattro anni fa la decisione di vendere l’azienda agricola e aprire una tabaccheria a Nepi. Nuova vita e altri problemi; nel rapporto tra il 65enne e la 57enne ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) , presso il lago di Bolsena nel Viterbese. Sabato sera intorno alle 20,30 un uomo di 65 anni ha ucciso con un colpo di fucile da caccia la moglie di 57 anni sotto gli occhi della figlia. A lanciare l’allarme presso i carabinieri è stata la ragazza che con una drammatica telefonata ha descritto la scena (agghiacciante avvenuta all’esterno della casa di campagna in cui viveva con la madre). L’uomo, Ciriaco Pigliaru, origini sarde, era giunto ada bambino e insieme al padre e al fratello, aveva messo su un allevamento di pecore: aveva conosciuto e sposato Anna Cupelloni, di Nepi, e avuto due figlie, Valentina, 31 anni, laureata in economia e commercio, e Valeria, 27, ingegnere. Quattro anni fa la decisione di vendere l’azienda agricola e aprire una tabaccheria a Nepi. Nuova vita e altri problemi; nel rapporto tra il 65enne e la 57enne ...

Advertising

t_Cmdn : Uno #Stato che non riesce a tutelare i propri cittadini, soprattutto quando li ha in custodia, non è uno Stato civi… - Lazio_TV : CASTEL SANT'ELIA: OMICIDIO-SUICIDIO, IL GIALLO DELL'ARMA. - italiaserait : Omicidio suicidio a Castel Sant’Elia - AnnaritaNinni : @umanesimo @Ferula18 Questo è omicidio. O istigazione al suicidio. - RADIOBRUNO1 : L'uomo è stato trovato questa mattina impiccato in carcere #Verona #carcere #suicidio #omicidio #RadioBruno… -