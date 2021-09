«Non consumatela». L’allarme emanato dal Ministero della salute: Ecco i lotti interessati (Di martedì 28 settembre 2021) Allarme per un lotto della Porchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto a marchio FA.LU.CIOLI srl. L'avviso di richiamo per possibile rischio microbiologico per i consumatori è stato emanato dal Ministero della salute. Nel proprio stabilimento di Via variante di cancelleria ad Ariccia, nella città metropolitana di Roma, la porchetta è confezionata in buste sottovuoto da 180 grammi ciascuna: il lotto interessato dal provvedimento è il numero 270721 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 25 ottobre 2021. Il richiamo della porchetta di Ariccia è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per il rischio microbiologico dovuto a possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Il produttore si è già adoperato ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 settembre 2021) Allarme per un lottoPorchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto a marchio FA.LU.CIOLI srl. L'avviso di richiamo per possibile rischio microbiologico per i consumatori è statodal. Nel proprio stabilimento di Via variante di cancelleria ad Ariccia, nella città metropolitana di Roma, la porchetta è confezionata in buste sottovuoto da 180 grammi ciascuna: il lotto interessato dal provvedimento è il numero 270721 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 25 ottobre 2021. Il richiamoporchetta di Ariccia è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per il rischio microbiologico dovuto a possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Il produttore si è già adoperato ...

