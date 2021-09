Napoli | festa abusiva sullo yacht di lusso | ma la barca non è loro

(Di lunedì 27 settembre 2021) Credevano di avere libero accesso all’imzione die agire senza dare nell’occhio invece sono stati scoperti grazie alle immagini di videosorveglianza. Per questo motivo due giovanissimi pregiudicati di origini straniere sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato. Insenza autorizzazione Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

DAZN_IT : Il Napoli fa festa: capolista a punteggio pieno ?? Cagliari battuto 2-0 al Maradona ?? 6?? vittorie su 6?? partite… - mattinodinapoli : Lotto, è festa in Campania: vincite per oltre 35 mila euro - SiamoPartenopei : Napoli, festa a fine gara. I giocatori ringraziano le Curve dello stadio (VIDEO) - areanapoliit : #Napoli, festa a fine gara. I giocatori ringraziano le Curve dello stadio (VIDEO) - andrea66769767 : RT @DAZN_IT: Il Napoli fa festa: capolista a punteggio pieno ?? Cagliari battuto 2-0 al Maradona ?? 6?? vittorie su 6?? partite #NapoliCagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli festa

...sfiorato il poker e quando è arrivato il triplice fischio di Guida si è scatenata la meritata... Hysaj 6 " L'exha faticato più del previsto nel contenere le giocate di Zaniolo. Milinkovic ...LE VINCITE SuperEnalotto, acentrata una doppietta di '5' da... Da segnalare anche altre due vincite da 10 mila euro ciascuna a Marigliano, in provincia di. L'ultimo concorso del Lotto ...La Campania torna a sorridere grazie al Lotto: nell’ultima estrazione, riporta Agipronews, sono state centrate vincite per oltre 35 mila euro. La più importante ...Il centrocampista azzurro Fabian Ruiz ha commentato sui social il primato in classifica dopo la gara vinta contro il Cagliari.