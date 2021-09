Nacho | «Da quando è arrivato Ancelotti le cose vanno molto bene»

(Di lunedì 27 settembre 2021)ha parlato in conferenza stampa insieme adalla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sheriffha parlato in conferenza stampa insieme adalla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sheriff. «L’allenatore ci conoscee ha molta esperienza. Daè qui le. Non importa, abbiamo la stessa pressione se siamo favoriti o meno. L’anno scorso con molti infortuni abbiamo sfiorato la finale, quindi siamo fiduciosi e vogliamo fare una buona Champions League». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Nacho ha parlato in conferenza stampa insieme ad Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sheriff Nacho ha parlato in conferenza stampa insieme ad Ancelotti alla vigilia della ...1 recensioneIl Real Madrid continua la sua striscia vincente nella Liga: mercoledì sera, la squadra di Carlo Ancelotti ha battuto l'RCD Mallorca 6-1.