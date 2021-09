Moerschel (Fes): governo? A Natale Merkel sarà ancora cancelliera (Di lunedì 27 settembre 2021) "Scholz è stato quello che ha avuto la possibilità di mostrarsi come l'erede di Merkel, ha fatto una campagna elettorale molto ben organizzata e i tedeschi hanno capito che è un candidato ben ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Scholz è stato quello che ha avuto la possibilità di mostrarsi come l'erede di, ha fatto una campagna elettorale molto ben organizzata e i tedeschi hanno capito che è un candidato ben ...

