Mastella: "Nella prossima Giunta una delega per lavoratori autonomi e partite iva" (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"I lavoratori autonomi sono quelli che più di tutti hanno pagato la crisi frutto del lockdown, nei prossimi 5 anni per accompagnare e sostenere questi operatori, colonna portante del nostro tessuto economico, assegnerò una specifica delega assessoriale dedicata proprio ai lavoratori autonomi e alle partite iva". Questa l'anticipazione di Clemente Mastella che ha accolto la proposta politica del Movimento autonomi e partite iva, sulla scorta di quanto registrato anche nel corso della campagna elettorale in corso. "Un assessorato e uno sportello dedicato al mondo del lavoro autonomo, possono rappresentare concrete attenzioni da parte dell'amministrazione comunale, per tutti quegli operatori che anche in maniera ...

