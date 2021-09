Luis Enrique svela il suo numero di telefono: in palio un biglietto per Italia-Spagna (Di lunedì 27 settembre 2021) Curiosa iniziativa, quella messa in atto da Luis Enrique in una campagna pubblicitaria in collaborazione con Finetwork. Il ct della Spagna ha rivelato il suo numero di telefono, mettendolo a disposizione degli appassionati. Il fortunato che verrà richiamato, riceverà due biglietti per assistere a Italia-Spagna di Nations League, in programma mercoledì 6 ottobre. L’azienda ha motivato l’iniziativa ricordando che in conferenza stampa Enrique disse che tutti i giornalisti avevano il suo numero, ma nessuno lo chiamava per avere informazioni sulla Nazionale. Chi è interessato a partecipare, potrà farlo dal 27 settembre al 5 ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Curiosa iniziativa, quella messa in atto dain una campagna pubblicitaria in collaborazione con Finetwork. Il ct dellaha rivelato il suodi, mettendolo a disposizione degli appassionati. Il fortunato che verrà richiamato, riceverà due biglietti per assistere adi Nations League, in programma mercoledì 6 ottobre. L’azienda ha motivato l’iniziativa ricordando che in conferenza stampadisse che tutti i giornalisti avevano il suo, ma nessuno lo chiamava per avere informazioni sulla Nazionale. Chi è interessato a partecipare, potrà farlo dal 27 settembre al 5 ottobre. SportFace.

