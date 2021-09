Koke | “Giocheremo come se fosse una finale Griezmann in crisi? Non sono preoccupato”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 27 settembre 2021) Domani, alle 21, andrà in scena Milan-Atletico Madrid per la seconda giornata dei giorni di Champions League., giocatore degli spagnoli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulle sue condizioni “Mi sento bene,stato fermo una settimana e questo mi ha fatto bene. È vero che voglio stare con la squadra, ma mi serviva una pausa. Domani è una gara importante, tutteimportanti ma domani vogliamo vincere. Ogni partita è diversa e lavoriamo per giocare al meglio, per vincere e per fare contenti non solo i tifosi ma anche noi”. Sull’Atletico Madrid “Dove dobbiamo migliorare? Si tratta di fare gol e non subirli, dobbiamo essere forti in entrambe le aree, soprattutto a inizio partita. Dobbiamo migliorare in questo, ci stiamo lavorando su”. Sul deludente inizio di stagione di ...