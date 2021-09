"Ho 2 dosi, ma niente Green Pass. Per prendere mio figlio al nido devo fare il tampone" (Di lunedì 27 settembre 2021) “Mi sono vaccinata con doppia dose, ma sto ancora aspettando il Green Pass”. A raccontarlo a La Stampa è Carla Ierardi, 38 anni, origini di Mesoraca, in provincia di Crotone, ma residente a Firenze. Ha ricevuto la prima dose in Toscana il 20 giugno 2021, mentre la seconda quando era in vacanza in Calabria, a fine luglio. Dopo la prima somministrazione la certificazione è arrivata a distanza di poche ore, ma non è accaduto lo stesso dopo la seconda iniezione. Carla ha telefonato a chiunque in cerca di spiegazione e soluzione, ma nessuno è in grado d’aiutarla. “Secondo un operatore del 1500, il numero che il ministero mette a disposizione degli utenti che hanno necessità di informazioni sul Green Pass, non risulto iscritta a nessuna anagrafe nazionale vaccinale”. Insomma, un inferno. “Per lavorare devo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) “Mi sono vaccinata con doppia dose, ma sto ancora aspettando il”. A raccontarlo a La Stampa è Carla Ierardi, 38 anni, origini di Mesoraca, in provincia di Crotone, ma residente a Firenze. Ha ricevuto la prima dose in Toscana il 20 giugno 2021, mentre la seconda quando era in vacanza in Calabria, a fine luglio. Dopo la prima somministrazione la certificazione è arrivata a distanza di poche ore, ma non è accaduto lo stesso dopo la seconda iniezione. Carla ha telefonato a chiunque in cerca di spiegazione e soluzione, ma nessuno è in grado d’aiutarla. “Secondo un operatore del 1500, il numero che il ministero mette a disposizione degli utenti che hanno necessità di informazioni sul, non risulto iscritta a nessuna anagrafe nazionale vaccinale”. Insomma, un inferno. “Per lavorare...

