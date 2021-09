“Ghostbusters: Legacy”, in anteprima alla XIX edizione di “Alice nella Città” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Ghostbusters: Legacy”, il fim di Jason Reitman, verrà trasmesso in anteprima all’edizione 2021 della Festa del Cinema di Roma, nella sezione autonoma “Alice nella Città”. La sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2021 è dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni. Diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli è in programma dal 14 fino al 24 ottobre 2021 in due location d’eccezione: l’Auditorium Parco della Musica e, da quest’anno per tutta la durata della manifestazione, anche l’Auditorium della Conciliazione. “Ghostbusters: Legacy” quindi sarà trasmesso in anteprima, a quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale del primo film. Le parole dei direttori del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) “”, il fim di Jason Reitman, verrà trasmesso inall’2021 della Festa del Cinema di Roma,sezione autonoma “”. La sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2021 è dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni. Diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli è in programma dal 14 fino al 24 ottobre 2021 in due location d’eccezione: l’Auditorium Parco della Musica e, da quest’anno per tutta la durata della manifestazione, anche l’Auditorium della Conciliazione. “” quindi sarà trasmesso in, a quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale del primo film. Le parole dei direttori del ...

