Gazzetta: il momento del Napoli passa attraverso le prodezze di Osimhen, che continua a incantare (Di lunedì 27 settembre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport l’elogio di Mimmo Malfitano a Victor Osimhen e la considerazione della sua centralità nel Napoli. “Sei reti nelle ultime quattro partite: dovrebbero bastare a Victor Osimhen per guadagnarsi la considerazione del nostro calcio. La si può girare come si vuole ma, oggi, il centravanti del Napoli è una realtà della Serie A, un attaccante che s’inserisce di prepotenza nell’élite dei grandi cannonieri che lotteranno da qui fino al termine del campionato per il titolo di migliore realizzatore”. Il gol al Cagliari è un’altra perla, continua, che si aggiunge a quelle che il nigeriano ha regalato nelle ultime settimane ai tifosi del Napoli. Ma sono soprattutto le sue prestazioni che continuano a convincere. “Perché basta soltanto la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) Sulladello Sport l’elogio di Mimmo Malfitano a Victore la considerazione della sua centralità nel. “Sei reti nelle ultime quattro partite: dovrebbero bastare a Victorper guadagnarsi la considerazione del nostro calcio. La si può girare come si vuole ma, oggi, il centravanti delè una realtà della Serie A, un attaccante che s’inserisce di prepotenza nell’élite dei grandi cannonieri che lotteranno da qui fino al termine del campionato per il titolo di migliore realizzatore”. Il gol al Cagliari è un’altra perla,, che si aggiunge a quelle che il nigeriano ha regalato nelle ultime settimane ai tifosi del. Ma sono soprattutto le sue prestazioni cheno a convincere. “Perché basta soltanto la ...

