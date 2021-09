“Espulsa | se lo merita” GF Vip | bufera su Jo Squillo | “Con la salute non si scherza”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sono anni che Joè vegana e, dopo aver presto questa importante decisione si sente in grandissima forma e molto più energica. Sopratutto è più in pace con se stessa, essendo sempre stata una ambientalista nonché attivista nel sociale. Però non è una nutrizionista o un medico, perciò delle sue parole al GF Vip 6 stanno facendo discutere. Nelle ultime ore delle dichiarazioni fatte da Jonello spiato appartamento del GF Vip 6 hanno indignato la rete e i telespettatori del reality. Sicuramente una dieta come la sua, sempre se approvata da un esperto, può portare grandi benefici nell’organismo. Tuttavia starebbe ad un medico, e non alla conduttrice, trattare argomenti di questa tipologia. GF Vip, polemica su Jodopo le sue parole Durante una delle fitte e simpatiche chiacchierate tra i più e meno famosi ...