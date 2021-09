Catanzaro-Catania oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di lunedì 27 settembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 27 settembre alle ore 21:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Restando in Italia ricordiamo il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie C girone C tra. I padroni di casa arrivano da due pareggi consecutivi con Bari e Paganese ...Al termine della rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore delFrancesco Baldini ha convocato 23 calciatori per la sfida al, in programma domani alle 21 allo stadio 'Nicola Ceravolo' e valevole per la quinta giornata del girone C del campionato ...La diretta live di Catanzaro-Catania, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2021/2022 ...Il Bari resta da solo al comando della classifica del girone C nonostante il pari (1-1) casalingo contro la Paganese. Botta, in gol al 2', illude i biancorossi, ripresi da Firenze al 75'. Pesano il ...