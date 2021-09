Basket | Virtus Bologna | arriva JaKarr Sampson per sopperire allo stop di Udoh

(Di lunedì 27 settembre 2021) Torna a pescare dalla NBA la, e lo fa per l’uomo destinato a sostituire Ekpenelle zone più vicine al canestro.infatti, ala-centro alla sua prima esperienza assoluta nel continente europeo dopo tanti anni passati tra la massima lega professionistica, la G League e la Cina. Prima del professionismo ha fatto parte del roster della St. John’s University, un luogo non del tutto a caso, visto che è lo stesso ateneo che frequentò uno dei suoi nuovi compagni di squadra, Amar Alibegovic (altri nomi famosi: Bootsy Thornton, Rowan Barrett, Tyrone Grant, D’Angelo Harrison, ma più di tutti Chris Mullin e Ron Artest alias Metta World Peace ancora alias Metta Sandiford-Artest). Non draftato nel 2014, è finito ai Philadelphia 76ers, iniziando un lungo su e ...

Qui? Le V nere hanno accelerato sul dopo Udoh, fermo per almeno 6 mesi, ingaggiando un nuovo rookie per l'Europa. Sampson, 28 anni, è un 2.06 reduce da 6 stagioni e 236 partite in Nba: ultima ...Torna a pescare dalla NBA la Virtus Bologna, e lo fa per l'uomo destinato a sostituire Ekpe Udoh nelle zone più vicine al canestro. Arriva infatti JaKarr Sampson, ala-centro alla sua prima esperienza ...