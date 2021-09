Ballottaggi, il Pd aspetta un segnale da Conte. Arriverà, ma non ora (Di lunedì 27 settembre 2021) La vittoria o la sconfitta del Partito democratico potrebbe passare dal Movimento 5 stelle. In particolar modo nelle due grandi città negli ultimi cinque anni amministrate dai pentastellati: Roma e Torino. Lo sanno al Nazareno, lo sanno nella war room M5s. E in questo orizzonte i quartier generali si stanno muovendo. Quello Dem, in particolar modo, guarda speranzoso in casa degli avversari. Il candidato nella Capitale, Roberto Gualtieri, non fa mistero che in caso di approdo al secondo turno guarderà in quella direzione: “Al Ballottaggio mi rivolgerò agli elettori del M5s e di Carlo Calenda per chiedere il loro voto contro la destra, ma non faremo apparentamenti”. Nessun accordo formale è previsto al momento, nessuno a microfoni spenti si sente categoricamente di escluderlo. Quel che è certo è che se lo scenario dovesse premiare il Pd e vedere esclusi i 5 stelle “da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) La vittoria o la sconfitta del Partito democratico potrebbe passare dal Movimento 5 stelle. In particolar modo nelle due grandi città negli ultimi cinque anni amministrate dai pentastellati: Roma e Torino. Lo sanno al Nazareno, lo sanno nella war room M5s. E in questo orizzonte i quartier generali si stanno muovendo. Quello Dem, in particolar modo, guarda speranzoso in casa degli avversari. Il candidato nella Capitale, Roberto Gualtieri, non fa mistero che in caso di approdo al secondo turno guarderà in quella direzione: “Alo mi rivolgerò agli elettori del M5s e di Carlo Calenda per chiedere il loro voto contro la destra, ma non faremo apparentamenti”. Nessun accordo formale è previsto al momento, nessuno a microfoni spenti si sente categoricamente di escluderlo. Quel che è certo è che se lo scenario dovesse premiare il Pd e vedere esclusi i 5 stelle “da ...

