Amici 21 | Nunzio attacca Raimondo Todaro dopo aver perso la sfida di ballo | ' È una ripicca'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ad21,Stancampiano halacontro Mattia per entrare nella scuola. In una diretta Instagram, però, il ballerino si è poi scagliato contro il suo ex maestro di...

Ad21,Stancampiano ha perso la sfida contro Mattia per entrare nella scuola. In una diretta Instagram, però, il ballerino si è poi scagliato contro il suo ex maestro di ballo Raimondo ...Da una settimana aspettavamo il verdetto ed è giunto. Ad2021 è stato eliminatomentre Mattia Nigiotti ha ottenuto l'unico banco di latino all'interno della scuola di Maria De Filippi. A decidere è stata una commissione interna. Doveva ...Ad Amici 21, Nunzio Stancampiano ha perso la sfida contro Mattia per entrare nella scuola. In una diretta Instagram, però, il ballerino si è poi scagliato contro il suo ex maestro ...Amici 21, Nunzio eliminato contro Mattia: "Raimondo Todaro ha rivelato la persona che è" Durante la seconda puntata di Amici 21 è andato in scena l'atteso ...