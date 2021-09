Soleil Sorge nasconde un segreto | tra lei e Gianmaria Antinolfi c’è un altro | Boris Lukov

(Di domenica 26 settembre 2021) Trac’era un russo Come è emerso al Grande Fratello Vip 6,ha frequentato per alcuni mesi. Tuttavia, l’ex volto di Uomini e Donne ha sempre chiesto all’imprenditore napoletano di non parlare della loro storia. Dietro a tale richiesta, secondo l’ex naufraga, c’era la voglia di L'articolo proviene da KontroKultura.

Caustica_mente : Ma @davided81 questo articolo lo ha letto? - Kevin35116110 : RT @Kevin35116110: Soleil su Clarissa:'Adesso è un'attimo che per strategia possa provare a farmi l'amica, col cazzo che funziona più, ADIO… - Ta_93__ : @Lady26975507 @Soleil_Sorge Io in soleil ho visto solo recita! Pessima attrice tra l'altro - Soleil_Sorge : Simba a un passo dal cuore..???? #gfvip #soleil - Lady26975507 : @Soleil_Sorge @Ta_93__ Beh ne ha anche bisogno soleil dopo l'ultima puntata passata solo a subirsi asfaltate! Ahah -

Tuttavia la relazione con Belen Rodriguez non è durata molto e in seguito è arrivata, con Antinolfi che ha pensato bene di parlare della loro intimità e della relazione in generale ...In seguito ha provato a nascondere il timore di poter lasciare il reality e la possibile reazione di, secondo quanto riportato da tgcom24.com. Davide in seguito ha provato a spiegarle ...Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella stessa casa, 24 ore su 24. Io alle 3 di notte su internet: “Come piangere senza lacrime come Soleil Sorge” #gfvip — Ellen (@elyx000) September 24, 2021 Lei vol ..."ZERO LACRIME, MENTRE IL VESTITO" Soleil Sorge litiga con l'ex fidanzato e scoppia a piangere ma i fan notano un dettaglio ...