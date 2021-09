Serie C 2021/2022, Padova ancora imbattuto: 2-1 in casa della Pro Patria (Di domenica 26 settembre 2021) Altra vittoria per il Padova, che rimane ancora imbattuto dopo le prime cinque giornate della Serie C 2021/2022. A Busto Arsizio la Pro Patria va in vantaggio allo scadere del primo tempo con Pierozzi, ma nel secondo tempo gli ospiti ribaltano il match con Valentini e Monaco. LA PARTITA – Il match si apre con una conclusione di Ceravolo bloccata da Caprile. Il Padova continua ad attaccare e al 10? Santin prova a sorprendere il portiere avversario dopo una palla persa da Colombo, ma il pallone finisce alto. Al 24? primo tiro in porta della Pro Patria con Stanzani, bloccato però da Donnarumma. Si alzano i ritmi sul finale di primo tempo; prima Pierozzi e poi Stanzani sfiorano il gol, e al 45? è Niccolò ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Altra vittoria per il, che rimanedopo le prime cinque giornate. A Busto Arsizio la Prova in vantaggio allo scadere del primo tempo con Pierozzi, ma nel secondo tempo gli ospiti ribaltano il match con Valentini e Monaco. LA PARTITA – Il match si apre con una conclusione di Ceravolo bloccata da Caprile. Ilcontinua ad attaccare e al 10? Santin prova a sorprendere il portiere avversario dopo una palla persa da Colombo, ma il pallone finisce alto. Al 24? primo tiro in portaProcon Stanzani, bloccato però da Donnarumma. Si alzano i ritmi sul finale di primo tempo; prima Pierozzi e poi Stanzani sfiorano il gol, e al 45? è Niccolò ...

