Serie A | Lazio - Roma 3 - 2

Derby show all'Olimpico: la Lazio supera 3 - 2 alla Roma e Maurizio Sarri si aggiudica il primo confronto Romano con José Mourinho. Biancocelesti avanti al 10' del primo tempo con un colpo di testa ...

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Roma 2-0, rete di Pedro (LAZ) - OptaPaolo : 3 - #Pedro è il 3° giocatore nella storia a segnare in un derby tra Roma e Lazio in Serie A con entrambe le maglie,… - SkySport : #LazioRoma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE #SkySport #Lazio #Roma - 30losi : Mi sapreste consigliare una serie TV più bella di Lazio-Roma? E perché no? #LazioRoma - junews24com : Mourinho se ne va in conferenza! Cos'è successo dopo Lazio Roma - -