Schianto Cinquantina-600 a Monreale | un giovane in ospedale

Leggi su monrealelive

(Di domenica 26 settembre 2021) Un giovanissimo ferito, trasportato al Pronto soccorso dell’Ingrassia di Palermo, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a. Una micro car, la cosiddetta, si è scontrata con una Fiat 500 in via Santa Liberata, a. Una strada abbastanza stretta che si trova nelle vicinanze della Circonvallazione dicon vui fa incrocio. Ad avere la peggio ilche si trovava alla guida della piccola auto. Il ragazzo è stato trasportato all’Ingrassia di Corso Calatafimi per essere sottoposto ad alcuni accertamenti clinici. Illesa, invece, la donna alla guida della 500, per lei solo un grande spavento. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, è intervenuta una pattuglia del Corpi di Polizia Municipale di ...