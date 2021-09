Mourinho: “Andiamo via con tante certezze. Spiace per la sconfitta ma la squadra è viva” (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, a Dazn ha commentato la sconfitta della Roma nel derby con la Lazio. Queste le sue parole: “Non sono preoccupato. Sarei preoccupato se non giocassimo. Sarei preoccupato se non cercassimo di vincere la partita. Sarei preoccupato se la Lazio ci avesse dominato dal primo all’ultimo minuto. Il secondo e il terzo gol suo azioni di contropiede”. Sul primo gol è stato forse un eccesso di emotività?“Il calcio italiano è veramente cambiato perchè dopo una partita così parlate di calcio e non di arbitri. L’inserimento di Milinkovic era una cosa che sapevamo che loro fanno. Abbiamo lasciato troppo spazio nella zona centrale. Certo che abbiamo sbagliato lì. Ma è certo che abbiamo subito avuto una reazione come piace a me dimenticando subito il risultato e l’errore”. Zaniolo può essere un leader come Pellegrini?“Non voglio ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico della Roma, Josè, a Dazn ha commentato ladella Roma nel derby con la Lazio. Queste le sue parole: “Non sono preoccupato. Sarei preoccupato se non giocassimo. Sarei preoccupato se non cercassimo di vincere la partita. Sarei preoccupato se la Lazio ci avesse dominato dal primo all’ultimo minuto. Il secondo e il terzo gol suo azioni di contropiede”. Sul primo gol è stato forse un eccesso di emotività?“Il calcio italiano è veramente cambiato perchè dopo una partita così parlate di calcio e non di arbitri. L’inserimento di Milinkovic era una cosa che sapevamo che loro fanno. Abbiamo lasciato troppo spazio nella zona centrale. Certo che abbiamo sbagliato lì. Ma è certo che abbiamo subito avuto una reazione come piace a me dimenticando subito il risultato e l’errore”. Zaniolo può essere un leader come Pellegrini?“Non voglio ...

