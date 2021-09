L’auto si ribalta | Salvatore muore a 30 anni

Leggi su ck12

(Di domenica 26 settembre 2021) Incidente mortale in provincia di Palermo.Frittola era in auto con due amici: in corso le indagini dei carabinieri La vittimaFrittola (foto Facebook)Un morto e tre feriti, è questo il bilancio finale dell’incidente avvenuto a Bisacquino, nel Palermitano, dove ha perso la vitaFrittola, di 30. Nelin cui viaggiava, una Golf, c’erano anche altre due persone che sono risultate ferite. Alla guida della vettura pare ci fosse proprio la vittima e sul drammatico incidente stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Corleone, paese originario della vittima. Il fatto è avvenuto al bivio Tortorici quando erano le 5 circa di questa mattina. Le cause che hanno portato almento delsono in corso di ...