I sospetti di Lucia | la figlia secondogenita | «Ormai non mi fidavo più delle mie due sorelle | non le perdonerò»

(Di domenica 26 settembre 2021) Lanon indagata della donna uccisa: «Sto male, non mipiù di loro ma non pensavo che arrivassero a tanto, per i soldi.. Io e la mamma vivevamo insieme, eravamo inseparabili»

Advertising

PiaZorzi : RT @ZiaLulli1: 'Ci sono gesti che possono apparire sospetti di vanità, e sono memorabili: Fallaci che si scopre di fronte all’attonito Khom… - scurpan : RT @ZiaLulli1: 'Ci sono gesti che possono apparire sospetti di vanità, e sono memorabili: Fallaci che si scopre di fronte all’attonito Khom… - Rott_Weilerin : RT @ZiaLulli1: 'Ci sono gesti che possono apparire sospetti di vanità, e sono memorabili: Fallaci che si scopre di fronte all’attonito Khom… - _D_a_s__ : RT @ZiaLulli1: 'Ci sono gesti che possono apparire sospetti di vanità, e sono memorabili: Fallaci che si scopre di fronte all’attonito Khom… - Roc_and_Roll : RT @ZiaLulli1: 'Ci sono gesti che possono apparire sospetti di vanità, e sono memorabili: Fallaci che si scopre di fronte all’attonito Khom… -

Ultime Notizie dalla rete : sospetti Lucia

Il Riformista

...in Arena e quello da casa anche con la sua particolare pronuncia del nome d'arte di Federico. Di questa sua incapacità di pronunciare il nome Fedez già vi avevamo parlato in tempi nonLo ha detto a "Mezz'ora in più - Il mondo che verrà", il programma su Rai Tre condotto da... anche perché non era il cuore della trasmissione, ma è probabile che ialimentati da Rampini ...La ragazza, 25 anni: « Sto male perché l’hanno ammazzata loro e quel cretino di Mirto, per i soldi... Io e la mamma vivevamo insieme ed eravamo praticamente inseparabili. Sono felice che li abbiano ar ...Infine, le conseguenze su Silvia e Paola della tragedia del padre, morto travolto da una valanga nel 2012 Silvia e Paola sono state invece arrestate con Mirto Milani , il musicista ventisettenne fidan ...