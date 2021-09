Highlights e gol Sassuolo-Salernitana 1-0, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Sassuolo-Salernitana 1-0, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. Un gol di Berardi nel secondo tempo decide una partita equilibrata e che probabilmente sarebbe dovuta concludersi con un più giusto pareggio. Al Mapei Stadium ritorna dunque alla vittoria la squadra emiliana reduce da tre ko di fila, è la quinta sconfitta per i campani fanalino di coda. I diritti degli Highlights sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i gol di giornata. GLI Highlights NEL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DI Serie A GLI Highlights NEL CANALE YOUTUBE DI DAZN LE PAGELLE ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la sesta giornata di. Un gol di Berardi nel secondo tempo decide una partita equilibrata e che probabilmente sarebbe dovuta concludersi con un più giusto pareggio. Al Mapei Stadium ritorna dunque alla vittoria la squadra emiliana reduce da tre ko di fila, è la quinta sconfitta per i campani fanalino di coda. I diritti deglisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i gol di giornata. GLINEL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DIA GLINEL CANALE YOUTUBE DI DAZN LE PAGELLE ...

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - FIGCfemminile : ?? Margherita #Monnecchi ?? ??? Un 'coast to coast' in piena regola e la gioia per il primo gol in #SerieAFemminile… - sportli26181512 : Real Sociedad-Elche 1-0: Vittoria con il minimo scarto per il Real Sociedad, che è riuscito a battere l'Elche per 1… - zazoomblog : VIDEO Lazio-Roma 3-2 highlights gol e sintesi: Immobile e Felipe Anderson decidono il derby - #VIDEO #Lazio-Roma… -