F1: Hamilton, 100 vittorie? Non pensavo di arrivarci (Di domenica 26 settembre 2021) "C'è voluto molto tempo per arrivare a 100 vittorie e non ero sicuro che ci sarei mai arrivato. Sono felice per me e per il team". Sono le prime parole a caldo di Lewis Hamilton, che in Russia ha ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) "C'è voluto molto tempo per arrivare a 100e non ero sicuro che ci sarei mai arrivato. Sono felice per me e per il team". Sono le prime parole a caldo di Lewis, che in Russia ha ...

Advertising

SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON LEGGENDA, 100 VITTORIE ?? INCREDIBILE rimonta di Max, podio Ferrari I RISULTATI ?… - RaiNews : #Hamilton nella storia: il primo pilota ad ottenere 100 vittorie in formula1 #Sochi #Hamilton. Notizia in aggiornam… - Eurosport_IT : HAMILTON FA ??! Il pilota britannico con la vittoria nel GP di Russia raggiunge i 100 successi in carriera in Form… - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: Mercedes, Hamilton dopo il GP di Russia: 'Non ero certo di arrivare a quota 100 vittorie' #SkyMotori #F1 #Formula1 #Russian… - _Sport_Calcio_ : HAMILTON FA ??! Il pilota britannico con la vittoria nel GP di Russia raggiunge i 100 successi in carriera in Formu… -