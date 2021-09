Exit poll in Germania: l’Spd in lieve vantaggio (Di domenica 26 settembre 2021) Gli Exit poll in Germania danno l’Spd e la Cdu in pareggio, con un vantaggio della Spd di Olaf Scholz. I Verdi secondo i primi dati non sono andati così bene: sono al 15 per cento. I Liberali sono all’11 per cento e l’AfD ha peggiorato rispetto al 2017 (sono all’11). Si aspetta il conteggio finale ma dopo una campagna elettorale fragile, dopo che per settimane i sondaggi lo hanno dato per spacciato, Armin Laschet è riuscito a recuperare a raccogliere tutti i voti che poteva e, decimale dopo decimale, a recuperare sulla Spd. Il pareggio, per la Cdu, sa di vittoria. Scholz si aspettava di meglio ma il suo recupero c’è già stato durante la campagna elettorale e le proiezioni dei seggi al Parlamento lo dà in netto vantaggio. Ora si tratta di negoziare. E l’ipotesi di una ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 settembre 2021) Gliindannoe la Cdu in pareggio, con undella Spd di Olaf Scholz. I Verdi secondo i primi dati non sono andati così bene: sono al 15 per cento. I Liberali sono all’11 per cento e l’AfD ha peggiorato rispetto al 2017 (sono all’11). Si aspetta il conteggio finale ma dopo una campagna elettorale fragile, dopo che per settimane i sondaggi lo hanno dato per spacciato, Armin Laschet è riuscito a recuperare a raccogliere tutti i voti che poteva e, decimale dopo decimale, a recuperare sulla Spd. Il pareggio, per la Cdu, sa di vittoria. Scholz si aspettava di meglio ma il suo recupero c’è già stato durante la campagna elettorale e le proiezioni dei seggi al Parlamento lo dà in netto. Ora si tratta di negoziare. E l’ipotesi di una ...

Advertising

you_trend : ???? Elezioni in #Germania, differenza tra media exit poll ZDF e ARD e in parentesi la media pre-voto di Politico SP… - SkyTG24 : Elezioni Germania, urne chiuse e scrutinio in corso. Exit poll: testa a testa Spd e Cdu - lorepregliasco : Si sta votando in Germania, alle 18 i primi exit poll. Nei sondaggi degli ultimi giorni la CDU ha recuperato qualco… - MarcoSironi5 : RT @you_trend: Assemblea di Berlino, exit poll: SPD (centrosinistra) 23% CDU/CSU (centrodestra) 17% Verdi 22% AfD (destra) 6,5% FDP (ce… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Exit poll Germania, testa a testa Scholz-Laschet: Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Exit poll Exit poll in Germania: l'Spd in lieve vantaggio Ora la collaborazione tra i due partiti per una coalizione è più probabile Sullo stesso argomento: Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni in Germania Gli exit poll in Germania danno l'Spd e la ...

Exit poll Germania, testa a testa Scholz - Laschet Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l'Spd di Olaf Scholz e l'Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all'11% come l'ultradestra di Afd, e la Linke al ...

Germania, sugli exit poll delle 18 la variabile del voto postale Tiscali.it Germania, chiusi i seggi. Per gli exit poll è testa a testa tra Spd e Cdu Si profila un testa a testa nel voto per il rinnovo del Parlamento tedesco. I primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi, infatti, fanno registrare una sostanziale parità tra i socialisti e i ...

Scholz-Laschet appaiati Exit poll in Germania: SPD e CDU-CSU vengono dati entrambi al 25% - I verdi sarebbero la terza forza, davanti ai liberali ...

Ora la collaborazione tra i due partiti per una coalizione è più probabile Sullo stesso argomento: Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni in Germania Gliin Germania danno l'Spd e la ...Stando ai primidiffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l'Spd di Olaf Scholz e l'Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all'11% come l'ultradestra di Afd, e la Linke al ...Si profila un testa a testa nel voto per il rinnovo del Parlamento tedesco. I primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi, infatti, fanno registrare una sostanziale parità tra i socialisti e i ...Exit poll in Germania: SPD e CDU-CSU vengono dati entrambi al 25% - I verdi sarebbero la terza forza, davanti ai liberali ...