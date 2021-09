DAZN sa come farsi perdonare: dopo il down del 23 settembre regala un mese gratis come indennizzo (Di domenica 26 settembre 2021) DAZN chiede scusa e si organizza per dare un indennizzo ai suoi clienti che nella giornata di ieri si sono trovati nell’impossibilità di guardare l’inizio delle partite di Serie A delle 18.30. DAZN, il logo (Adobe Stock)Il problema tecnico che si è verificato ieri ha fatto sì che i clienti di DAZN che volevano guardare Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, rispettivamente in co-esclusiva con Sky e in esclusiva assoluta, non sono riusciti ad accedere nemmeno alla home page del servizio. Solo dopo una mezz’ora dall’inizio delle partite la piattaforma è stata in grado di ripristinare lo status quo, e ridare agli spettatori la possibilità di visionare il loro spettacolo calcistico preferito. Disservizio DAZN, le scuse ufficiali e l’annuncio ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 settembre 2021)chiede scusa e si organizza per dare unai suoi clienti che nella giornata di ieri si sono trovati nell’impossibilità di guardare l’inizio delle partite di Serie A delle 18.30., il logo (Adobe Stock)Il problema tecnico che si è verificato ieri ha fatto sì che i clienti diche volevano guardare Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, rispettivamente in co-esclusiva con Sky e in esclusiva assoluta, non sono riusciti ad accedere nemmeno alla home page del servizio. Solouna mezz’ora dall’inizio delle partite la piattaforma è stata in grado di ripristinare lo status quo, e ridare agli spettatori la possibilità di visionare il loro spettacolo calcistico preferito. Disservizio, le scuse ufficiali e l’annuncio ...

