VIDEO Laver Cup 2021 | Berrettini-Auger Aliassime highlights | il match più lungo di sempre della competizione

(Di sabato 25 settembre 2021) Matteoe Felixsono entrati nella storiaCup. L’italiano ed il canadese hanno dato vita ad unepico, chiuso con la vittoria dell’azzurro per 10-8 al super tie-break dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco, in quello che è stato ilpiùdinella manifestazione. Si tratta anche del primo storico punto di un italiano nellaCup. Qui di seguito glidel, che ha regalato il secondo punto all’Europa contro il Resto del Mondo.CUP ...

Gli highlights della vittoria di Casper Ruud su Reilly Opelka nel primo match dellaCup 2021. A Boston il norvegese si è imposto in due set con il punteggio di 6 - 3 7 - 6(4), portando così in dote al Team Europe il primo punto. Molto solida la prestazione di Ruud, apparso ...Roger Federer protagonista allaCup 2021, anche senza giocare. Lo svizzero è infatti stato inquadrato durante le prime fasi ... Ildella standing ovationMatteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime sono entrati nella storia della Laver Cup 2021. L'italiano ed il canadese hanno dato vita ad un match epico, chiuso con la vittoria dell'azzurro per 10-8 al s ...Il norvegese batte lo statunitense per 6-3 7-6 e porta il Vecchio Continente in vantaggio sul Resto del Mondo.