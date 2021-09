Un coro: giù le mani dal Monte dei Paschi. Riuscito lo sciopero ma il governo tace (Di sabato 25 settembre 2021) I sindacati: ci escludono dalla discussione. Anche Letta pressa il Tesoro, ma la fusione con Unicredit non è più cosa fatta Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 25 settembre 2021) I sindacati: ci escludono dalla discussione. Anche Letta pressa il Tesoro, ma la fusione con Unicredit non è più cosa fatta

