Tommaso Zorzi dice basta ai social: “Vi spiego perché” (Di sabato 25 settembre 2021) Tommaso Zorzi prende una decisione drastica. Il giovane vuole tutelare maggiormente la sua vita privata e la sua relazione. L’ex gieffino decide di dire basta (via Instagram)Grazie ai social e ai numerosi utenti che lo seguono sui suoi profili, Tommaso Zorzi ha costruito una parte della sua popolarità Il resto deriva da partecipazioni a noti reality, da Riccanza a Pechino Express fino alla vittoria inaspettata al Grande Fratello VIP. Ora però il giovane cerca una svolta. Gli impegni si moltiplicano, dopo L’Isola dei Famosi e il Maurizio Costanzo Show è arrivata infatti anche la conduzione di Drag Race Italia su Discovery +. A questo si aggiunge anche il palinsesto Tz 101 in onda su Radio 101, insieme a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Durante il programma ha ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 settembre 2021)prende una decisione drastica. Il giovane vuole tutelare maggiormente la sua vita privata e la sua relazione. L’ex gieffino decide di dire(via Instagram)Grazie aie ai numerosi utenti che lo seguono sui suoi profili,ha costruito una parte della sua popolarità Il resto deriva da partecipazioni a noti reality, da Riccanza a Pechino Express fino alla vittoria inaspettata al Grande Fratello VIP. Ora però il giovane cerca una svolta. Gli impegni si moltiplicano, dopo L’Isola dei Famosi e il Maurizio Costanzo Show è arrivata infatti anche la conduzione di Drag Race Italia su Discovery +. A questo si aggiunge anche il palinsesto Tz 101 in onda su Radio 101, insieme a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Durante il programma ha ...

