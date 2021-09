Spezia-Milan, si scrive la storia! (Di sabato 25 settembre 2021) 25 settembre 2021, scende in campo per la prima volta dall’inizio Daniel Maldini e scrive la storia. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, anche Daniel Maldini trova il gol con la maglia del Milan. Al minuto numero 48, la formazione di Stefano Pioli passa in vantaggio sul campo dello Spezia grazie alla rete del figlio e nipote d’arte, con un colpo di testa imperioso su un cross al bacio di Kalulu. La palla supera la linea e papà Paolo esplode di gioia in tribuna: momento storico per l’1-0 del Milan a La Spezia. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, tifosi rossoneri infuriati con un giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021) 25 settembre 2021, scende in campo per la prima volta dall’inizio Daniel Maldini ela storia. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, anche Daniel Maldini trova il gol con la maglia del. Al minuto numero 48, la formazione di Stefano Pioli passa in vantaggio sul campo dellograzie alla rete del figlio e nipote d’arte, con un colpo di testa imperioso su un cross al bacio di Kalulu. La palla supera la linea e papà Paolo esplode di gioia in tribuna: momento storico per l’1-0 dela La. LEGGI ANCHE:, tifosi rossoneri infuriati con un giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

